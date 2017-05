Saint-Nazaire Quand la Cité portuaire devient une marque

0

L'image de la ville boostée par son front de mer change. Et les créateurs l'ont compris au point que la ville devient un argument de vente et une marque de fierté.

Créée par Valentine Major, la marque « Port Charlotte » vante le « made in Saint-Nazaire » sur des sacs et des t-shirts. Pour cette dernière, l'idée est née d'une envie « de donner une image positive de la ville ». Elle n'est pas la seule. La blogueuse Clémence Priou a lancé il y a un an des t-shirts avec la seule mention « nazairienne ». Ils sont désormais déclinés au masculin et pour les enfants.

