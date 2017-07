Saint-Nazaire Quels déplacements sur le territoire ? Enquête participative

0

Un questionnaire de l'Ademe pour étudier les pratiques de déplacement des habitants de la CARENE et de CAP Atlantique est en ligne. Si vous êtes concerné, n'hésitez pas à y participer.

Mary Guillard est doctorante en psychologie sociale et environnementale. Elle travaille au laboratoire de psychologie des Pays-de-la-Loire à Nantes et a été, à ce titre, missionnée par l'Ademe pour mener une étude sur les déplacements des habitants de la Carene et de Cap Atlantique.

Pour cela, elle a élaboré un questionnaire destiné aux habitants pour étudier leurs pratiques de déplacement. Si vous habitez la CARENE et CAP Atlantique, vous êtes invités à y répondre en ligne (en cliquant sur ce lien).

Développer les stratégies de déplacement futures

Son objectif : identifier les stratégies de déplacements des individus afin de comprendre pourquoi il sera important pour les collectivités de développer telle stratégie et pas une autre. Pour cela, elle va étudier vos motivations et les freins associés à la pratiques des modes actifs (vélo, marche). "De plus, je mets en lien ces pratiques avec la conscience environnementale (contexte global, pratiques écologiques). Le but est ensuite de communiquer mes analyses à la CARENE et Cap Atlantique", précise la jeune chercheuse.

Sur 400 personnes à interroger, un échantillon de 200 personnes a déjà été recruté. À savoir que les mêmes travaux ont déjà été menés à Nantes.

Ici, il s'agira de mettre en lien l'étude avec l'enjeu touristique du bord de mer, et d'e regarder la cohésion entre milieu rural et milieu urbain.

L'étude de Mary prendra fin courant août et les résultats devraient être rendus publics par l'Ademe en septembre.