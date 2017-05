0

Fin décembre 2016, les salariés de l'hebdomadaire Estuaire distribué sur les neuf communes de la Carene et ses lecteurs ont appris que l'intercommunalité ne souhaitait plus le financer. Un collectif appelé « Sauvons Estuaire » s'est alors créé et a réuni 3 000 signatures sur une pétition. Mardi, l'association qui édite le magazine doit présenter un projet « alternatif » qui ne concernerait que la ville de Saint-Nazaire. Le collectif appelle à un rassemblement au même moment : mardi 30 mai à 18h.

