Saint-Nazaire Rattrapé après s’être enfui du palais de justice

Ce jeune Nazairien âgé de 19 ans venait de sortir du bureau du juge des libertés qui venait de lui signifier sa prolongation de détention pour des faits de vols. Il était alors un peu plus de 15 h ce mardi et il allait remonter dans le véhicule de l’administration pénitentiaire quand il a réussi, tout en étant menotté, à fausser compagnie à ses trois gardiens en s’enfuyant par la rue du Palais longeant le tribunal et la rue Albert-de-Mun.

Quelques minutes plus tard, deux policiers municipaux qui patrouillaient dans le secteur l’ont intercepté rue d’Ypres toute proche. Le jeune homme s’est débattu, blessant légèrement l’un des policiers municipaux qui l’ont ensuite ramené à ses geôliers.

La procureure de la République Fabienne Bonnet a ouvert une procédure pour évasion.