Saint-Nazaire Scission chez les communistes au conseil municipal

Ils sont cinq élus communistes à faire partie de la majorité municipale de gauche. Cet après-midi, trois d'entre eux - Alain Manara, Emmanuelle Bizeul et Nicolas Carrey - ont annoncé qu'ils se séparaient de leurs deux collègues Yvon Renévot et Catherine Rougé afin de former un autre groupe. Mais ces trois élus restent attachés à leur parti et membres de la majorité municipale. Ils reprochent à leurs deux collègues de faire « trop de politique nationale. Pour notre part, nous sommes tous trois en désaccord avec le Gouvernement mais on a passé un contrat avec la majorité municipale sur un projet », souligne Alain Manara.

De son côté, Yvon Renévot estime qu'il y avait mésentente « mais le rassemblement se construit dans le débat ».

Plus d'information ce mercredi 25 janvier dans Presse Océan.