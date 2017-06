Saint-Nazaire Standing ovation pour les musiciens de la Garde républicaine

0

Il n’est pas encore général mais colonel. François Boulanger dirige les 65 musiciens de l’orchestre d’harmonie de la Garde républicaine « depuis vingt ans », indique le gendarme-chef d’orchestre basé « au quartier des Célestins, près de Bastille ». La Garde dispose d’une autre formation à cordes que l’on appelle "l’orchestre symphonique" et même d’une troisième : la Musique de la Garde républicaine. C'est à cet « ensemble, plus protocolaire » auquel appartient Jean-Michel Mekil, le maréchal des logis-chef et tromboniste qui a fait le buzz récemment au Stade de France en reprenant à la guitare un tube d’Oasis.

Composé majoritairement d’hommes (11 femmes seulement), l’orchestre d’harmonie de la Garde a joué -The Bridge oblige- un programme franco-américain, dont plusieurs standards comme : Un Américain à Paris de George Gershwin, Les demoiselles de Rochefort de Michel Legrand, plusieurs tubes de Frank Sinatra parmi lesquels l’incontournable My Way, mais aussi le très dynamique French cancan d’Offenbach.

Mais, la commémoration des Cent ans d’amitié franco-américaine ne pouvait pas se clore musicalement sans le célèbre thème du Jour le plus long que les nombreux spectateurs (plus de 500 personnes) ont rythmé en tapant dans les mains. Standing ovation pour le colonel Boulanger et ses 65 musiciens, « tous gardes républicains », précise le militaire.

Prochain concert de l’orchestre d’harmonie de la Garde républicaine « au château de Chambord ».