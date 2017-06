Saint-Nazaire STX lance une nouvelle génération de sous-stations électriques

0

Ce nouveau concept baptisé « SeeOs » permet de standardiser 80 % de la sous-station et donc de diminuer le temps et le coût de fabrication. Il est ensuite modulable pour s'adapter aux besoins des clients.

Avec SeeOs, présenté au salon Ewea à Londres, le chantier STX entend répondre aux exigences du marché : « Nos clients veulent des sous-stations qui répondent le plus près possible aux besoins », précise Frédéric Grizaud, directeur de la BU (Business Unit) Énergies Marines. D'où l'idée de proposer « un module de base de 200 à 300 MW sur lequel peuvent venir se greffer différentes options », ajoute ce dernier. C'est ce module de base qui constitue le cœur de la sous-station, véritable transformateur qui convertit l'électricité produite par les éoliennes en mer pour la renvoyer à terre. « Ensuite on y adjoint différents systèmes selon des demandes spécifiques », explique Frédéric Grizaud. La puissance peut ainsi aller jusqu'à 900 MW en réunissant plusieurs modules et SeeOs peut s'installer sur tout type de fondations.

