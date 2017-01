Saint-Nazaire STX : l'annonce de Sirugue convient aux élus socialistes

0

Mercredi 4 janvier, au chantier naval STX, le secrétaire d'Etat à l'industrie est venu rappeler les priorités du Gouvernement dans le rachat du chantier par Fincantieri. Il a notamment annoncé que l'industriel italien ne serait pas forcément majoritaire dans le capital du chantier nazairien. Rappelons que l'Etat français détient 33,3 % des parts et que l'entrée de DCNS est posée. Le maire de Saint-Nazaire, la députée de la 8e circonscription et le sénateur socialistes ont apprécié leurs échanges avec Christophe Sirugue. « Ils ont permis de vérifier que le Gouvernement, et nous-mêmes, partageons la même vigilance sur ce dossier », expliquent-ils dans un communiqué commun. Et d'estimer que si Fincantieri n'est pas majoritaire ce serait une bonne chose. « Nous pensons indispensable que le pacte d'actionnaire soit élargi notamment avec DCNS et des armateurs, afin que Fincantieri ne soit pas l'actionnaire majoritaire des chantiers de Saint-Nazaire. Ce montage permettrait de réunir de manière équilibrée les acteurs intéressés à la préservation et l'indépendance d'un outil industriel et d'un savoir-faire hors norme. »