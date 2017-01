Saint-Nazaire STX : le rachat par Fincantieri, une « hypothèse très sérieuse »

0

François Hollande a jugé ce mardi que le rachat du chantier de STX était une « hypothèse très sérieuse », tout en prévenant que l'État français souhaitait conserver une minorité de « blocage ».

Le chef de l'État s'est exprimé aux côtés du nouveau chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni. « Il y a le sujet en France de l'avenir de STX avec la participation possible de Fincantieri et c'est pour nous effectivement une hypothèse très sérieuse », a déclaré François Hollande cité par l'AFP. Il a en outre souhaité que l'État français demeure « non seulement un actionnaire minoritaire, mais un actionnaire qui puisse avoir la possibilité de blocage ».