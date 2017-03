Saint-Nazaire STX : les négociations avec Fincantieri « avancent plutôt bien »

0

En déplacement à Nantes ce lundi après-midi, le secrétaire d'État à l'Industrie Christophe Sirugue s'est montré plutôt confiant sur les négociations entre l'État et le groupe italien.

Selon le secrétaire d'État, les discussions sur le montage de l'actionnariat avec le groupe italien Fincantieri, seul candidat au rachat de STX, « avancent plutôt bien, voire très bien et notre objectif est d'arriver à un accord avec la fin du quinquennat ». Les syndicats du chantier se sont montrés plus circonspects après une réunion à Bercy jeudi dernier. « Le montage actionnarial n'est toujours pas bouclé. En clair, l'Etat et Fincantieri n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les pourcentages de participation de chacun », indique l'intersyndicale CFDT-CFE-CGC-CGT, alors que FO, de son côté, « constate » que « c'est l'impasse ».

À lire ce mardi dans Presse Océan