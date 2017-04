Saint-Nazaire STX : mobilisée sur les salaires, la CGT attend « un geste »

0

Près de 200 salariés du chantier naval ont débrayé ce matin à l'appel de la CGT. Ils demandent une « reconnaissance » de leur travail qui doit se traduire sur le bulletin de paye.

Le mouvement lancé dans les ateliers depuis trois semaines se poursuit au rythme de débrayages quotidien. Les salariés, soutenus par la CGT, demandent une revalorisation des salaires, une prime de livraison pour le MSC Meraviglia et des embauches en CDI. Ce vendredi matin, le syndicat a rencontré la direction du site naval. Sans parvenir à s'entendre. « La direction nous répond qu'on n'est pas dans le bon tempo, qu'il faut attendre les négociations salariales à la fin de l'année », tonne Sébastien Benoît. Le mouvement va se poursuivre mardi. « On reprend les débrayages, et on décidera ensuite collectivement », ajoute ce dernier.

