Saint-Nazaire STX : MSC veut « participer à l'équilibre de l'actionnariat »

Le président et fondateur du groupe MSC Gianluigi Aponte annonce clairement son intention d'entrer au capital du chantier STX. Il l'a expliqué dans un entretien au quotidien « Le Monde ».

L'armateur italo-suisse et fidèle client du chantier nazairien envisage bien d'entrer au capital de STX. « Nous ne souhaitons pas devenir majoritaires, mais participer à l'équilibre de l'actionnariat », a déclaré le président et fondateur de MSC Gianluigi Aponte dans un entretien au Monde, confirmant ce qui ne faisait plus guère de mystère. Son propos intervient alors qu'Emmanuel Macron a annoncé mercredi son intention de revoir l'accord de rachat avec le groupe italien Fincantieri. Gianluigi Aponte l'assure : « Si nous sommes actionnaires, de même que l'autre grand client Royal Caribbean, nous ferons tout pour que Fincantieri ne puisse pas piller Saint-Nazaire ».