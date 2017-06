Saint-Nazaire STX : premier bain en Loire pour le Symphony of the Seas [PHOTOS]

0

Le futur géant des mers en construction au chantier naval a rejoint ce vendredi matin son bassin d'armement. Une manoeuvre parfaite et spectaculaire, avec l'assistance de huit remorqueurs.

Le navire de 362 m, frère jumeaux de l'Harmony of the Seas le plus gros paquebot du monde , a commencé à bouger à 5h20 ce matin. Une mini-croisière dans la Loire pour quitter la forme de construction et rejoindre le bassin d'armement, avec l'aide de huit remorqueurs puisque le géant d'acier ne dispose pas de ses propres moyens de propulsion. Il a fallu un peu plus d'une heure pour effectuer la manoeuvre, selon le programme prévu. Le tout sous les regards de quelques curieux matinaux venus profiter du spectacle. Le Symphony of the Seas doit être livré au printemps 2018 à l'armateur américain RCCL.

