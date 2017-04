Saint-Nazaire STX : une annonce du ministère ce jeudi sur l'avenir du chantier

0

Le secrétaire à l'Industrie Christophe Sirugue donne une conférence de presse à 17 h 30 ce jeudi à Paris. Peut-être une étape décisive alors que le recours à une nationalisation temporaire a été évoqué.

L'avenir du chantier naval de Saint-Nazaire va peut-être se jouer demain jeudi à Bercy où le ministre donne une conférence de presse pour « présenter la position du gouvernement ». Cette annonce intervient quelques jours après les informations du journal Le Monde selon lesquelles l'État envisagerait le recours à une nationalisation temporaire faute d'accord avec le repreneur italien Fincantieri. On devrait donc en savoir plus sur cette hypothèse et, peut-être, si elle est retenue. Les syndicats du chantier naval ont également rendez-vous à Bercy le même jour, à 17h.