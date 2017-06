Saint-Nazaire The Bridge : ces Américains ont choisi de vivre à Saint-Nazaire

0

L'occasion de The Bridge, célébrant l'amitié franco-américaine, rencontre avec ces Américains expatriés qui ont opté pour le « Saint-Nazaire way of life ».

Cent après le débarquement des premiers soldats US engagés dans la Grande guerre, des Américains ont choisi de vivre à Saint-Nazaire. C'est le cas de Stephen Perry, dont l'histoire familiale est étroitement liée à l'événement puisque sont arrière grand-père est passé par la Cité portuaire en 1917.

