Saint-Nazaire The Bridge : c'est parti ! cap sur New York [PHOTOS]

Le Queen Mary 2 et les maxi-trimarans viennent de prendre le départ de la transat du centenaire, point d'orgue des manifestations de The Bridge. Et une nouvelle fois, le spectacle était au rendez-vous.

Incroyable ballet sur l'estuaire ce dimanche. Devant des dizaines de milliers de curieux, le mythique transatlantique a manœuvré pour se positionner sur la ligne de départ avec les quatre maxi-trimarans « Ultimes ». Avant le départ de la course vers New York, ils ont reçu la visite d'un autre géant. Des airs celui-là, en l'occurrence l'A380 de retour du Bourget. Après Saint-Nazaire, tout le monde est maintenant attendu à New York. Le Queen Mary 2 samedi prochain... reste à savoir sur les « Ultimes » arriveront avant.

