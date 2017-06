Saint-Nazaire The Bridge : incroyables spectacles XXL et foule record [PHOTOS]

0

Il y avait du monde, beaucoup de monde samedi pour la grande soirée The Bridge. Entre 30 000 et 50 000 personnes selon les estimations.

Le public venu admirer le retour au port du Queen Mary 2 n'a pas manqué la grande soirée et les spectacles XXL proposés toute soirée. Elle s'est terminée par un feu d'artifice tiré du toit de la base sous-marine. Hier, près de 30 000 personnes étaient présentes sur le port pour accueillir le mythique transatlantique et le chiffre de 50 000 est avancé pour la soirée. Du côté des forces de l'ordre on avance celui de 90 000 en « total cumulé » sur la journée entre le front de mer et le port. Il devrait y avoir encore beaucoup de monde ce dimanche pour le départ de The Bridge à 19h entre le Queen Mary 2 et les maxi-trimarans vers New York.