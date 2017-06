Saint-Nazaire The Bridge : la fête sera sous haute surveillance

0

La foule importante attendue sur le port pour les festivités de The Bridge impose le déploiement d'un important dispositif de sécurité, particulièrement dans le contexte actuel.

Pendant la durée de l'événement, le périmètre du port (autour du Théâtre, la base sous-marine, les bassins du port et la forme Joubert) sera pratiquement bouclé avec des points de contrôle pour le public. Plus d'un kilomètre de barrières a commencé à être installé ce lundi ainsi que 275 blocs de béton. Toutes les rues débouchant sur les 4,5 km du front de mer seront totalement obstruées, autorisant seulement vélos et piétons.

Conséquence, le stationnement sera largement perturbé voir carrément interdit dans certaines zones autour du port. Pour mieux profiter de la fête mieux vaudra prendre le bus, son vélo ou marcher à pied.

A lire ce jeudi 22 juin dans Presse Océan