Saint-Nazaire The Bridge : le défilé du Centenaire pour les enfants est annulé

450 enfants des centres de loisirs devaient y participer mercredi prochain. Un mouvement social annoncé le même jour a contraint la Ville à annuler.

Les enfants des centres de loisirs préparaient l'événement depuis plusieurs semaines. Un défilé sur le front de mer aux couleurs américaines et une chorégraphie de Madison pour lancer les festivités de The Bridge. Il devait se dérouler mercredi prochain. Il n'aura finalement pas lieu. La CGT et FO ont déposé un préavis de grève pour le même jour et le lendemain. La Ville a préféré annuler l'événement qui devait réunir 450 enfants, estimant que le nombre d'encadrants disponibles était insuffisant.

