Saint-Nazaire The Bridge : le show de l'A380 au-dessus du Queen Mary 2 (Vidéo)

Son survol au-dessus du paquebot a marqué le départ de la course The Bridge entre le Queen Mary 2 et les quatre trimarans Ultim Macif, Sodebo, Actual et Idecsport. Un survol à basse altitude audacieux pour marquer le savoir-faire économique et industriel nazairien. Sur l'eau, les plaisanciers qui étaient aux premières loges ont été stupéfaits de voir pareille démonstration. L'airbus A380 a effectué un second passage avant de reprendre de l'altitude et laisser les bateaux prendre le large et mettre le cap sur New-York.

Voltige aérienne impressionnante au moment du départ de #TheBridge2017. A380 contre hélico... pic.twitter.com/BpFE9DqzzQ — le marin (@_lemarin) 25 juin 2017

Vidéo Twitter @le_marin

Vidéo Presse Océan