Saint-Nazaire The Bridge : près de 300 000 spectateurs sur le week-end

L'impression de foule sur le port samedi, et surtout dimanche, n'en était pas une. Rien que pour la journée de dimanche, on l'estime de 170 000 à 250 000 personnes du Petit-Maroc à Villès-Martin.

Rien que pour la journée de samedi, les forces de l'ordre annonçaient 90 000 personnes en « total cumulé » sur la journée entre le front de mer et le port. Et pour dimanche, jour de départ de la transat du centenaire entre le Queen Mary 2 et les quatre maxi-trimarans, les chiffres flambent avec une estimation de 170 000 à 250 000 personnes entre le Petit-Maroc et Villès-Martin.

