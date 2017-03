Saint-Nazaire Un bateau-porte en rénovation

0

Un bateau-porte c'est la pièce qui sert à fermer une forme de radoub. "Une forme de quoi ?" Une forme de radoub est un bassin qui permet l'accueil de navires et leur mise à sec pour leur entretien, leur carénage, leur construction, voire parfois leur démantèlement...

A Penhoët, l'un de ses bateaux-portes de 1932 subit des travaux importants qui doivent encore durer huit semaines. Le Port exécute toute la partie démontage, chaudronnerie, soudure en interne mais a confié le sablage et la peinture à des entreprises. Le bateau-porte fait 36 m de long et 10 m de haut. Pour permettre à son bassin de radoub de se mettre à sec, il est placé en travers de la forme et coule. Imbriqué au fond du bassin, il assure une bonne étanchéité quand celui-ci est ensuite vidé.

