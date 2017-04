Saint-Nazaire Un buraliste braqué ce mardi matin

0

Il était aux alentours de 7 h 15 ce mardi quand deux hommes gantés, le visage dissimulé, ont investi le tabac-journaux de la place Bourdan, entre les rues de Pornichet et Parmentier, du côté de Sautron.

L’un des individus a pointé une arme de poing sur le buraliste, lui demandant de remplir un sac de paquets de cigarettes et de jeux à gratter. Le préjudice de ce braquage est de 30 paquets de cigarettes et d’environ 900 € de tickets de la FDJ.

Les deux braqueurs se sont enfuis en courant.