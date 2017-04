Saint-Nazaire Un buraliste braqué ce mardi matin

0

Il était 7 h 06 ce mardi, quelques minutes après l'ouverture du commerce de Jany Albert et sa compagne Paola, quand deux jeunes hommes gantés, le visage dissimulé sous une cagoule noire, ont fait irruption dans le bar-tabac-journaux de la place Pierre-Bourdan, dans le quartier de Perthuischaud.

L’un des individus a pointé une arme de poing sur le buraliste, lui demandant de remplir un sac à dos de paquets de cigarettes et de jeux à gratter. Le préjudice de ce braquage est évalué à 1 200 € (une trentaine de paquets de cigarettes et des tickets à gratter).

Les deux braqueurs se sont enfuis en courant.

