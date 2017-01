Saint-Nazaire Un centre de découverte éolien comme future visite touristique

0

L’appel d’offres vient d’être lancé pour la création et la réalisation de l’exposition permanente du centre de découverte éolien qui prendra place sous la terrasse panoramique en 2018. Car le tourisme industriel a le vent en poupe. Et Saint-Nazaire veut surfer sur ce courant porteur. Avec de beaux atouts en poche. Ici on peut déjà voir naître les plus grands paquebots du monde chez STX France, découvrir les coulisses de l’une des usines Airbus ou encore naviguer en bateau au cœur des installations portuaires.

Un nouveau site touristique viendra consacrer ce triptyque dédié au gigantisme industriel. Ce sera le pré-assemblage des éoliennes marines qui se fera sur le vaste terre-plein de 12 hectares, situé derrière la forme Joubert, côté Loire.

Baptisé « hub logistique », il est en cours d’aménagement. Avec un chantier colossal à la clef. Comme le hasard fait parfois bien les choses, il est aussi à une portée de regard depuis la terrasse panoramique qui trône au-dessus du sous-marin Espadon (également ouvert à la visite). Une fois en haut, on y découvre les deux côtés de l’estuaire de la Loire, sur laquelle se dessinent les paquebots en construction, le pont et les formes géométriques des triangles de Varini.

Et à compter de 2018, juste au pied, il faudra ajouter la construction de 240 éoliennes qui seront embarquées vers le large. Elles équiperont trois parcs marins : Fécamp (Seine-Maritime), Courseulles-sur-Mer (Calvados) et le Banc de Guérande, au large de la Presqu’île, avec 80 machines.

Alors autant profiter de cette nouvelle manne technologique pour en faire une offre de visite. Cela se traduira par la création d’un centre de découverte éolien d’environ 250 m2. Il sera animé par une exposition permanente afin de conjuguer au même endroit la construction in situ et une scénographie consacrée aux énergies marines. « Dans le secteur touristique il faut toujours anticiper, se renouveler. Ici l’occasion était trop belle car nous disposions déjà de la terrasse et de l’espace intérieur qu’il faut aménager et faire vivre », explique Patrice Bulting, adjoint au Tourisme. Le futur établissement prendra place à côté de l’Espadon. Quant à la nécessité d’ajouter un nouveau site, « il complétera notre offre de visites industrielles et suit bien notre fil conducteur qui est : Le port de tous les voyages ».

