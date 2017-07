0

Le boulevard de mer prend ses couleurs d’été. Il est interdit à la circulation entre le collège Saint-Louis et le skate park où sont proposées des animations autour de la glisse. Un plus loin à La Bara-k, face aux pêcheries, se tient un festival de musique « Blues & Fishery » qui dure jusqu’à 21 h ce soir. À écouter Chely Blues, Mantra Mond ou encore de la country solo avec The Forsaken Shadow.