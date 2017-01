Saint-Nazaire Un incendie à l'université de Gavy samedi après-midi

0

Un incendie a été allumé par deux jeunes mineurs samedi, peu avant 16 h, dans l'entrée du garage (où plusieurs véhicules étaient stationnés) de l’université de Gavy, à Océanis. Ils ont mis le feu à six conteneurs à ordures qui étaient rangés-là, leur combustion dégageant une épaisse fumée noire dont une partie a envahi les salles de cours au-dessus, dont les murs ont été noircis par la suie. Hormis les poubelles, les portes du garage et la façade, elle aussi bien noircie, aucun autre dégât important n’est à déplorer, notamment dans les classes.

Les policiers de la Bac ont réussi à mettre la main sur les jeunes incendiaires âgés de 13 et 14 ans quelques minutes plus tard. Après leur audition au commissariat où ils ont reconnu les faits, ils ont été remis à leur parents dans la soirée de samedi.