Saint-Nazaire Un pacte pour l'emploi local et les compétences dans la navale

Il a été signé ce jeudi matin au salon Euromaritime à Paris entre le gouvernement et les acteurs de la filière en Loire-Atlantique.

La ministre du Travail Myriam El Khomri et le secrétaire d'État à l'Industrie Christophe Sirugue ont signé ce jeudi le « Pacte territorial pour le développement des emplois et des compétences dans le secteur de la construction navale en Loire-Atlantique ». Ce document a également été paraphé par les collectivités locales (Région, Carene), les acteurs locaux de l'emploi, les partenaires sociaux et les entreprises à commencer par STX.

L'objectif de ce pacte est « d'accompagner » les PME sous-traitantes dans leurs efforts pour « mieux répondre aux évolutions de la commande des donneurs d'ordre industriels » et de permettre à la main d'œuvre de « progresser en qualification ou de changer de métier » pour favoriser le retour à l'emploi.

En 2017, les besoins de recrutement de la filière navale vont « atteindre jusqu'à 400 emplois » dans la région de Saint-Nazaire, selon la ministre Myriam El Khomri. « Tout l'enjeu, c'est que ce dynamisme profite aux demandeurs d'emploi locaux », alors qu'aujourd'hui, « la filière a parfois le réflexe de se tourner vers le travail détaché pour répondre à un pic de commandes », a-t-elle fait valoir la ministre.