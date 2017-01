Saint-Nazaire Un policier se jette à l'eau pour secourir un homme

0

Vendredi midi, un véhicule a terminé dans le port. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un suicide.

C'est vers midi, qu'un pêcheur amateur à la ligne a vu une voiture lancée assez rapidement terminer sa course dans le port, quai Demange. À côté, des pêcheurs professionnels tentent d'empêcher la voiture de couler en l'amarrant au bateau à l'aide d'un filin. Les deux pêcheurs essayent de secourir l'homme qui affirme vouloir mourir. Un policier décide alors de se jeter dans l'eau glaciale du port pour sortir le malheureux du véhicule. Le fonctionnaire parvient à attraper le conducteur qui se débat énergiquement, refusant visiblement d'être extrait du véhicule. Ce dernier commence à couler et le policier en manque d'oxygène et frigorifié fini par arriver à remonter à la surface, seul. Les pompiers arrivés sur place plongent et sortent l'homme et lui prodiguent un massage cardiaque avant l'arrivée du SAMU. Tous les soins n'ont pas suffi à réanimer l'homme qui était âgé de 70 ans et habitait Saint-Nazaire. Une enquête est en cours.