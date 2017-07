Saint-Nazaire Un prix de l’efficacité énergétique pour l’Harmony of the Seas

0

Il a été décerné au chantier STX de Saint-Nazaire et à l’armateur RCCL lors de la cérémonie des Seatrade Awards à Londres.

Après une année complète d’exploitation, le paquebot de 362 m, troisième unité de la classe Oasis, a prouvé que sa consommation était « jusqu’à 25 % inférieure à celle de ses deux aînés ». Le résultat de la mise en oeuvre d’un « panel de solutions » issu du programme R &D Ecorizon développé par le chantier nazairien (avec le soutien de l’Ademe) qui porte sur l’hydrodynamique et la propulsion, la récupération et la valorisation thermique et la réduction des consommations énergétiques.

