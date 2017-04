Saint-Nazaire Un programme de renouvellement urbain pour dix quartiers

0

La première phase de ce vaste projet qui vise à rendre les quartiers concernés plus attractifs va se dérouler sur la période 2017-2022.

Le projet de renouvellement d'intérêt régional (Prir) concerne dix quartiers nazairiens : la Richarderie, la Trébale, la Galicherais, le Pertuischaud, Plaisance, l'Ile du Pé, le Petit Caporal, la Berthauderie, Robespierre et Prézégat. Concrètement, il s'agit de « redynamiser » et « restructurer » les différents quartiers autour de plusieurs axes : espaces de vie, espaces verts, favoriser « l'accroche » des quartiers sur les grands boulevards (...). La partie la plus importante porte sur l'habitat avec la réhabilitation de « 800 à 900 logements sociaux ». La facture est importante : 59 M€, partagés entre la Ville, la Carene et Silène avec un soutien de l'État.

À lire ce samedi dans Presse Océan