Saint-Nazaire Un projet de centre d'expertise médico-sportif en réflexion

Il est porté par l'association Saint-Nazaire Ville S'port. L'objectif est de favoriser la pratique d'un sport adapté pour le haut niveau, les seniors ou les handicapés.

L'association regroupe Mathieu Failler et Pascal Casari, tous les deux enseignants à l'IUT et Sédrick Mollé, ancien préparateur physique du club de rugby. « On s'est rendu que les sportifs de haut niveau pouvaient rencontrer des difficultés pour s'entraîner », explique Mathieu Failler, « les clubs n'ont pas forcément les moyens d'avoir les équipements nécessaires ».

De ce constat est donc né le projet « Lab S'port » afin de « mutualiser des équipements pour répondre un besoin collectif », dit ce dernier. Il sera présenté le samedi 25 mars à l'IUT à l'occasion d'une journée Lab S'port Event (à partir de 9h). Renseignements et inscriptions sur http://snvillesport.fr

