Saint-Nazaire Un test pour le vélo électrique en location Vélycéo [VIDEO]

Les participants à la concertation du plan vélo ont pu tester mardi le nouveau service de location de vélo électrique qui démarre le 10 avril. Ils étaient 70 mardi après-midi à sillonner la ville.

Un parcours de 14 kilomètres dans la ville et ses alentours. Les vélos électriques Vélycéo, bientôt proposés à la location, ont été testés mardi en fin de journée par les participants à la concertation sur le plan vélo. Ils étaient environ 70 à découvrir, pour certains, le principe de l'assistance électrique. Moins fatiguant, surtout dans les côtes, que le vélo classique. Et idéal pour des déplacements quotidiens, notamment pour le travail. La première centaine de vélos a déjà d'ailleurs déjà trouvé preneur alors que la boutique Vélycéo n'ouvre que le 10 avril devant la gare. Et globalement, les participants à la balade de mardi ont été plutôt convaincus. La suite dans la vidéo ci-dessous.