Loire Atlantique Débat : de la "neige de pollution" est tombée à Saint-Nazaire

L’hiver a fait une arrivée en force ce matin sur la cité nazairienne. Les températures glaciales de la nuit ont blanchi le paysage d’une pellicule de givre mais ne seraient pas les seules responsables. De la "neige industrielle" serait tombée ce matin sur Saint-Nazaire.

Était-ce du givre ou de la neige ? Le débat est mérité. Quelque soit cette matière blanche, sous une épaisse couche de brouillard, elle était encore bien présente à la mi-journée à Saint-Nazaire, notamment aux abords de la ville, comme on le voit sur nos photos près de la zone commerciale de Trignac.

Fait étrange, tôt ce matin, Météo France affirmait qu'il n'avait pas neigé sur le département... Alors qu'à Saint-Nazaire ville, certains Nazairiens affirment qu'il a neigé, un peu, ce matin.

Neige de pollution

A l'origine de ce débat météorologique, un nouveau phénomène directement lié aux épisodes de pollution dont il est tant question ces derniers jours : la neige industrielle ou neige urbaine.

Quezaco ? Air Pays-de-la-Loire, qui surveille la qualité de l'air de la région explique : "au-dessus des villes, la pollution est plus dense. Les particules fines agglomèrent l'humidité autour d'elles. Cette condensation peut se transformer en glace ou en neige. Ainsi, à deux endroits différents et pas forcément éloignés, avec les même conditions de température et d'humidité, il peut neiger ici et pas là. CQFD.

Voici la définition qu'en donne le site Futura planète, qui parle aussi de neige de pollution, et d'un phénomène "rare" :

La neige de pollution se produit dans des conditions spécifiques de pollution atmosphérique et de météorologie. Les polluants atmosphériques, sous forme d'aérosols, constituent des noyaux de condensation et de congélation. La vapeur d'eau présente dans l'air se condense sur les particules polluantes et gèle, formant peu à peu des flocons de neige qui finissent par tomber. Ailleurs, où les conditions météorologiques sont identiques mais où l'air n'est pas chargé d'aérosols, aucune neige ne se forme. De la sorte, on observe des précipitations de neige localisées au niveau des centres de pollutions, à proximité des industries et dans les centres urbains. C'est pourquoi l'on parle de neige industrielle ou encore de neige urbaine.

Neige confirmée à Saint-Nazaire

L'organisme Air PDL confirme - et Météo France est depuis revenu sur sa première affirmation - que ce matin il avait bien neigé (un peu !) sur certains secteurs de Saint-Nazaire.

