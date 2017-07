Saint-Nazaire Une secousse mercredi soir qui interroge les habitants

0

Sur les réseaux sociaux, mercredi soir, la question est posée par de nombreux internautes : "Quelqu'un a ressenti un tremblement de terre, entendu une explosion à Saint-Nazaire ?".

"Je crois bien que le boum à 22 h était un tremblement de terre, la maison a tremblé, ça fait bizarre", confie une internaute. "Tremblement de terre sur Guérande aussi", répond un Twittos. Les autres témoignages défilent sur Twitter et Facebook : "Ressenti dans le secteur de Pornichet" ; "Bruit de tonnerre et légère secousse" ; "Ça a secoué à St-André-des-Eaux" ; "Un truc bizarre et tous les chiens ont aboyé".

Sur Facebook, certains émettent l'hypothèse "d'un avion qui a passé le mur du son".

Sur le site du Bureau central sismologique français, aucune alerte n'a été recensée sur la côte. En Loire-Atlantique, la direction des applications militaires n'a noté qu'une activité sismique le 19 juin près de Saint-Lumine-de-Coutais et le 7 juin près de Piriac-sur-Mer.

Sur Twitter :