Saint-Nazaire Une table ronde sur l'avenir du chantier naval lundi prochain

Elle est organisée par l'AICCA, association qui regroupe les anciens ingénieurs et cadres des chantiers. Objectif : braquer les projecteurs sur le dossier de la vente.

Cette association traditionnellement plutôt « centrée » sur ses adhérents (82) a décidé de sortir de l'ombre. Car selon les membres de l'AICCA, la mise en vente du chantier STX, avec l'arrivée possible de l'Italien Fincantieri à la barre, l'exige. « Compte tenu de ce qu'on lit, en tant qu'anciens, on se sent légitimes pour réagir », disent-ils. « Dans ce dossier, il y a beaucoup de questions auxquelles nous ne trouvons pas de réponse ».

La table ronde se déroulera le lundi 27 février à 18h au Théâtre Jean-Bart à Saint-Marc. En présence de Jean-Noël d'Acremont, ex-PDG des Chantiers, Paul Tourret le directeur de l'Isemar (Institut supérieur d'économie maritime), le journaliste de « meretmarine » Vincent Groizeleau et l'économiste Bertrand Chedotal.

