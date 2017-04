0

Le président Les Républicains du conseil régional se dit « surpris de la hâte de l'État à conclure un accord avec Fincantieri » et estime avoir été « mis devant le fait accompli ».

« Il s'agit en effet d'un dossier hautement stratégique, et je ne pense pas que la proximité des élections présidentielles favorise une décision précipitée », a t-il déclaré dans un communiqué avant d'ajouter : « en effet, l'actuel Gouvernement n'aura pas à gérer les conséquences de son choix, et l'on m'avait assuré qu'aucune décision ne serait prise avant les élections. Or, nous sommes mis devant le fait accompli. L'arrivée aux côtés de Fincantieri d'un acteur bancaire italien a pour effet de donner aux Italiens la majorité du capital. C'est un risque sur lequel je n'ai cessé d'alerter l'État, d'autant qu'on ne connaît pas la réalité des accords qui existent entre Fincantieri et la Fundazione CR Trieste ».

