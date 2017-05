Saint-Nazaire Vente de STX : les syndicats ont livré un avis partagé

0

Le comité d'entreprise a donné ce matin sa position sur la reprise du chantier nazairien par le groupe italien Fincantieri. Elle est partagée : FO et la CGT ont donné un avis défavorable tandis que la CFDT et la CFE-CGC ont simplement « pris acte » de cette cession.

Au regard de la réprésentatitivité syndicale, c'est donc l'avis défavorable qui obtient la majorité, avec les voix de la CGT (4) et de FO (1). LA CFDT (3 voix) et la CFE-CGC (1 voix) ont « pris acte » de cette cession. Cet avis du comité d'entreprise est une étape importante dans le processus de vente entériné par l'accord entre Fincantieri et l'État français du 12 avril dernier. Il n'est que consultatif mais il sera examiné de près par le repreneur italien qui doit maintenant finaliser le rachat des parts de STX-France avec la Corée.

