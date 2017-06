Saint-Nazaire Ils ont gagné leur instant magique à bord du Queen Mary 2 (VIDÉO)

0

Plusieurs lecteurs de Presse Océan, parmi lesquels Catherine et Bruno Chameroy, de Couëron, ont gagné leur ticket pour effectuer la traversée entre Cherbourg et Saint-Nazaire à bord du majestueux Queen Mary 2. Ils sont arrivés à Saint-Nazaire en surplombant la foule impressionnante samedi. Le paquebot a ensuite pris le départ dimanche 25 juin de la course The Bridge.

Nous les avons accompagnés en vidéo pour cette croisière si particulière :