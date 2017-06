0

Confirmés par la lettre d'intention signée mercredi, les quatre paquebots de la future nouvelle classe de MSC se dévoilent avec un design futuriste et novateur.

Les quatre paquebots « World Class » représentent un contrat historique de 4,5 milliards d'euros pour le chantier STX. Une nouvelle série de quatre navires livrables entre 2022 et 2026 dotés d'une silhouette très innovante et d'une propulsion au gaz naturel liquéfié. Le design a été révélé par MSC et le chantier STX au lendemain de la livraison du dernier fleuron de l'armateur italo-suisse, le MSC Meraviglia.