Saint-Père-en-Retz Le voisin énervé tirent deux coups de feu

Dans la nuit du 26 au 27 juillet, vers une heure du matin, deux hommes se rendent chez un voisin pour se plaindre du bruit qu’ils entendent. La conversation ne passe pas bien et les deux hommes repartent chez eux. Le voisin vient alors toquer à leur porte, muni d’une arme et tire deux coups de feu en l’air. Il repart chez lui et revient encore sur les lieux mais cette fois, armé d’un couteau. Ils profèrent des menaces. Il est finalement interpellé sans difficultés et placé en garde à vue par les gendarmes, un peu plus tard. La femme du mis en cause a également remis aux forces de l’ordre le fusil de chasse de son époux. Une enquête a été ouverte.