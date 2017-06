Saint-Père-en-Retz Un homme de 36 ans écroué pour viol et violences

0

Les faits remontent à la nuit de jeudi à vendredi dernier dans une maison isolée de Saint-Père-en-Retz.

Un homme de 36 ans a été mis en examen dimanche et placé en détention provisoire pour viol sur personne vulnérable et en état d'ivresse, violences et violences habituelles sur conjoint.

Il est soupçonné d'avoir molesté sa femme et d'avoir frappé et imposé une relation sexuelle à une femme sous curatelle que le couple hébergeait à son domicile de Saint-Père-en-Retz. Le suspect a reconnu les violences, mais il conteste le viol.

