Saint-Père-en-Retz Une octogénaire perd la vie dans un choc frontal

Le bilan est lourd : un mort et deux blessés. Un accident est survenu vers 14 h 30 du côté de Saint-Père-en-Retz le 24 juin, près du lieu-dit les Pilorgères, sur la route départementale 5. Un couple d’octogénaires circulait à bord de leur voiture quand ils ont heurté, sans que l’on sache encore pourquoi, une camionnette qui arrivait dans l’autre sens. La dame âgée est morte sur le coup et son époux, gravement blessé, a été héliporté au CHU de Nantes. Ses jours ne sont plus en danger, tout comme ceux du jeune homme de 23 ans qui se trouvait au volant de la fourgonnette.

La route a été coupée pendant près de deux heures pour leur porter secours. La RD 5, qui relit Saint-Brevin-les-Pins à Saint-Père-en-Retz, est connue pour être très accidentogène. Il y a trois semaines, un motard avait perdu la vie sur cette même route.