Saint-Sébastien-sur-Loire Le cultivateur de cannabis victime d'un cambriolage

Au départ, les policiers intervenaient pour un cambriolage. Jeudi, vers 13 h 40, une habitante de Saint-sébastien-sur-Loire les prévient que la porte d'entrée du logement de son voisin est ouverte et que l'intérieur de l'appartement semble avoir été fouillé.

Sur place, les fonctionnaires décèlent une forte odeur de cannabis. Sous les yeux de deux témoins, comme le veut la procédure, ils procèdent à une perquisition du logement et découvrent un kilo de branches, de feuilles et de têtes de cannabis, ainsi qu'une chambre de culture équipée d'une lampe au sodium, de son booster, d'un ventilateur intérieur et d'un extracteur.

Le propriétaire des lieux, 31 ans, est interpellé sur son lieu de travail puis placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants.

Lors de ses auditions, il a reconnu s'adonner à la culture du cannabis. Il fera l'objet d'une composition pénale.

Avant de quitter le commissariat, le cannabiculteur a tout de même pu déposer plainte pour le cambriolage de son appartement. Vol au cours duquel sa hi-fi, son ordinateur portable ainsi que son appareil photo ont disparu.