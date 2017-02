Saint-Valentin Retrouvez ici vos messages d'amour

0

Ce mardi, comme tous les 14 février, c'est la Saint-Valentin. A l'occasion de cette fête des amoureux, nous vous avons proposé d'envoyer vos messages à l'être aimé. Les voici ci-dessous :

Yolande Roches

A Christian :

« Je l’ai aperçu dans cette grande salle

Il l’a traversait tant bien que mal ;

J’ai fait trois pas pour m’écarter

Tant mon cœur s’était mis à cogner.

Malgré tout, nos corps s’étaient rapprochés

Puis nos regards se sont croisés.

La suite s’est enchainée

Sans l’avis de nos ainés

Et toutes ces années passées à s’aimer

Rien de rien, rien de tout ne s’est arrêté.

La vie est belle pour ceux qui savent

Alors toutes et tous SACHEZ. »



Jean-Paul Gardella

De Paolito…

« Si l’avenir apparaît d’avance comme perdu,

Je t’ai tellement aimé,

Et tu m’as tant apprécié

Que je partirai heureux d’y avoir crû. »

Céline Schoonheere

De Céline à Jérémy

Mon coeur,

Comment ne pas être comblés avec tout l'amour que nous apporte en plus notre puceron !

Je vis dans un rêve, je suis sur mon petit nuage depuis son arrivée... c'est la continuité de notre bonheur... la vie est si belle !

Et quoiqu'il arrive, le plus important, c'est d'être unis tous les trois pour toujours.

Merveilleuse Saint Valentin !

Céline

Maria Dasilva

MON AMOUR FABRICE

Il y a déjà 28 ans que l’on s’aime il y a eu des tempêtes mais on a su les surmonter car on s’aime, tu m’as donné quatre super enfants Romain, Marion, Robin, Fabricio

Tu es ma moitié et je ne peux vivre sans toi JE T’AIME

EU TE AMO PARA SEMPRE je te dit en portugais JE T’AIME POUR TOUJOURS

TA POUPETTE

ORTION Etienne

A mon P’tit Colibri, Shaarmela

Si tu étais un Diamant de Guyane tu serais l’incomparable.

Si tu étais un métal tu serais cette pépite d’or qu’on appelle la main de la foi.

Si tu étais une fleur, tu serais de ces roses de porcelaine.

Si tu étais un corps céleste, tu serais le soleil de l’espoir.

Si tu étais un sentiment, tu conjuguerais à la puissance mille l’amour et la tendresse.

Si tu étais un élément de la nature tu serais une eau limpide reflétant la beauté des sentiments.

Si tu étais une boisson, tu serais un champagne aux bulles empathiques.

Et si, dans cette petite galaxie de «si» tu n’es que suppositions et métaphores, saches que dans ma vie de tous les jours tu es celle que j’aime pour ce qu’elle est , ce qu’elle donne, ce qu’elle pense….

Aimer n’est peut-être pas simplement se regarder l’un et l’autre mais s’orienter ensemble vers un avenir commun.

Ton Pépère



Marie

Pour Annick

A la fête des amoureux, tu es toujours la plus belle ; la joie brille dans tes yeux et ton sourire semble éternel.

Serge Leclerc

Je resterai toujours à te combler

D’amour, de tendresse, de douceur,

Mon bonheur, mon petit bonheur à moi

C’est toi, la plus belle des roses