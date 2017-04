Sainte-Anne-sur-Brivet Il y a un an, la pollution au fioul à Tragouët

0

Le 5 avril 2016, un engin de chantier a percé le pipeline reliant la raffinerie de Donges à Vern-sur-Seiche. Près de 550 000 litres de fioul s'étaient déversés dans le petit hameau.

Un an plus tard, les traces de fioul ont disparu après l'important chantier de dépollution. Mais pour certains riverains du hameau Tragouët, tout n'est pas réglé. C'est le cas de Rémi Trégret, l'un des plus sinistrés. Il a pu réintégrer sa maison en décembre dernier, mais il attend toujours le feu vert officiel de l'administration. Il s'inquiète également des conséquences à plus long terme sur l'environnement.

