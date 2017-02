Sainte-Luce-sur-Loire Les mineurs fracturent des voitures pendant les vacances

0

Il est à peine 1h du matin, dans la nuit de lundi à mardi, quand un habitant de Sainte-Luce-sur-Loire compose le 17. Intrigué par le bruit d'une vitre brisée, il remarque trois individus prenant la fuite après avoir fouillé une voiture en stationnement.

Deux équipages du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Nantes (Psig) se mettent en route. Ils découvrent le véhicule fracturé puis poursuivent leurs recherches dans la direction de fuite des suspects. Peu de temps après, rue du Petit-Chassay, ils découvrent trois adolescents qui s'affairent dans un autre véhicule dont une vitre est elle aussi en morceaux.

Les trois garçons, deux collégiens et un lycéen, sont interpellés et placés en garde à vue à la brigade de Sainte-Luce. Deux d'entre eux, âgés de 14 et 15 ans, sont domiciliés à Thouaré-sur-Loire. Le troisième est un Angevin de 15 ans en vacances chez ses grands-parents.

Ce dernier, primo délinquant, sera convoqué devant le juge des enfants d'Angers qui lui notifiera un classement sans suite à condition d'indemniser les victimes.

Les deux autres, dont les noms apparaissent déjà dans une affaire de vol de vélo, sont convoqués devant le juge des enfants de Nantes, en mai, en vue d'une mise en examen pour vol aggravé. Les gendarmes leur reprochent trois vols à la roulotte : les deux perpétrés la nuit dernière mais aussi un troisième, commis en décembre, toujours à Sainte-Luce. Au cours des perquisitions, les enquêteurs ont en effet découvert un GPS volé ce jour-là.