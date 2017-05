Santé Bouger pour être en forme : conseils d'experts et champions

0

La manifestation My Step (mon pas) accueillait ce samedi à Nantes des activités physiques et des conférences.

Patrice Martin, 52 ans, a été douze fois champion du monde et 34 fois champion d'Europe. Aujourd'hui président de la Fédération nationale de ski nautique, il témoigne : « Compétiteur, je voulais augmenter mon niveau, être meilleur que les autres. Aujourd'hui, mon sport, c'est courir entre deux rendez-vous, comme président de la Fédération de ski nautique, pour mon travail : je vais à pied, je ne prends pas l'ascenseur mais les escaliers. Marcher donne de la tonicité. »

Comme lui, Tony Heurtebis, ex-gardien de but du FC Nantes (jusqu'en 2010), témoigne de l'importance du « capital santé ». Véronique Thomas-Ollivier, chercheur en psychologie à l'université de Nantes, soutient que « l'activité physique aide à lutter contre la dépression : cela entraîne des modifications physiologiques, cardiaques, oxygène le cerveau, améliore le fonctionnement psychologique (mémoire, attention). » Benoît Huet, enseignant-chercheur en Staps à l'université de Nantes, évoque le développement du corps par l'activité physique et les limites d'une pratique en compétition chez les 15/20 ans : « Des parents voulant que leur enfant soit champion et aboutir à l'effet inverse, le fatiguer. C'est important qu'ils se sentent bien pour avoir envie de continuer tout au long de la vie, en adaptant sa pratique à chaque âge. »

