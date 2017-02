Santé Cœur artificiel : Carmat dément vouloir quitter la France

0

Les dirigeants de Carmat, société française qui développe un cœur artificiel total, démentent toute intention de quitter la France.

"Je n'ai jamais dit qu'on allait partir de la France", a affirmé le directeur général de Carmat, Stéphane Piat, lors d'une conférence de presse à Paris, à l'occasion des résultats annuels de la start-up. "Nous n'avons jamais parlé d'autre chose que d'enrôler des patients à l'étranger", en plus de la France, et non de délocaliser la société, a-t-il assuré.

L'objectif de Carmat, qui collabore actuellement avec l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), est toujours de "reprendre le plus vite possible l'essai clinique" en France, a-t-il insisté.

Dans un entretien au Parisien le 6 février, où Stéphane Piat déplorait notamment des "blocages" d'ordre réglementaire pour l'innovation en France, nombre d'observateurs avaient vu une menace voilée de Carmat de quitter la France, pour les États-Unis entre autres.

Présent aux côtés du professeur Carpentier à l'hôpital parisien Georges-Pompidou en décembre 2013, lors de la première tentative d’implantation du cœur articficiel, le professeur nantais Daniel Duveau, qui avait lui-même dirigé la seconde implantation de la bio-prothèse au CHU de Nantes, avait lui aussi dénoncé ces "blocages administratifs" et déploré que "les essais risquent de se poursuivre ailleurs". (Presse Océan du 8 février)

"Beaucoup de mes propos manquent dans la retranscription de l'article", a expliqué Stéphane Piat ce matin. Il a salué le travail de l'ANSM, "qui fait des choix difficiles", et estimé qu'il fallait "respecter" les règles de chacun, tout en réitérant son appel pour "plus de pragmatisme sur l'innovation de rupture".

Les dirigeants de Carmat espèrent faire passer ce message quand ils seront reçus au ministère de la Santé "d'ici dix jours", a précisé le président de la société, Jean-Claude Cadudal.

Le nouvel essai clinique de Carmat, qui en cas de succès doit lui ouvrir les portes du marché européen, avait débuté en août dernier avec l'implantation d'un premier patient en France.

Avec AFP