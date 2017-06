Santé Débrayage à l'hôpital Daumezon de Bouguenais

0

Le personnel du centre hospitalier Georges Daumezon se mobilise jeudi 8 juin 2017 à 13h pour demander l'arrêt des suppressions de postes et des moyens permettant d'assurer la pérennité des soins. Le service public de santé est en danger, selon le personnel, qui demande à tous de se mobiliser auprès de l'Agence régionale de santé « pour une compensation urgente des insuffisances de financement liées à la reconstruction de notre hôpital, un arrêt des suppressions de postes,.... Il en va de l'avenir des soins en psychiatre et santé mentale de notre secteur géographique du Sud-Loire et Vignoble nantais ».